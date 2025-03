Bildrechte: Bodo Schackow

Versuchter Mord Nach Brand-Attacke auf Frau in Straßenbahn: Polizei verhaftet Ehemann des Opfers in Gera

Hauptinhalt

17. März 2025, 09:14 Uhr

In Gera hat ein Mann am Sonntag in einer Straßenbahn eine Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Laut Polizei erlitt die Frau bei der Attacke schwerste Verbrennungen. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst. Am Montagmorgen stellte er sich der Polizei.