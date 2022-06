Die Stadt Gera will in den nächsten Tagen gemeinsam mit Ronneburg über die Idee einer Bewerbung sprechen. Ins Spiel gebracht hatte das der Ostthüringer AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner. Eine Sprecherin der Stadt Gera sagte MDR THÜRINGEN, man sei selbst überrascht über diesen Vorschlag gewesen.

In den nächsten Tagen wolle sich die Stadt Gera mit Ronneburg dazu austauschen und die Idee gemeinsam bewerten. Genaueres wolle man erst in den nächsten Tagen bekannt geben. Bereits 2007 hatten die beiden Städte in Ostthüringen zusammen eine Bundesgartenschau veranstaltet. Kerngelände war die "Neue Landschaft Ronneburg", ein renaturiertes Uranerzbergbau-Gelände. Außerdem der Hofwiesenpark in Gera.