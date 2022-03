"Ich war schon immer davon begeistert. Von diesem vom Zusammenhalt der Truppe, einfach für Deutschland zu dienen. Deutschland zu schützen." Ein Satz, der sitzt. Ein Satz, den Marius kein Vorgesetzter vorgegeben hat. Denn es gib sie: junge Menschen, die für Deutschland, ihr Vaterland, kämpfen wollen. Mit allen Konsequenzen.

Entscheidung für Soldatenberuf in Jahren gereift

Die hat Marius durchaus bedacht. Mit seinen 27 Jahren ist er kein jugendlicher Abenteurer mehr, der mal eben den Kick beim "Krieg spielen" sucht. Er ist ein junger Mann mit einem hochqualifizierten Job, der sich im Zivilen ein gutes Leben machen könnte. Doch seit zehn Jahren hat er den Gedanken im Kopf, Berufssoldat zu werden. "Wann, wenn nicht jetzt? Ich werde nicht jünger, irgendwann bin ich den Anforderungen nicht mehr gewachsen", sagt Marius.

Fünf Stunden dauert die Fahrt von seinem Zuhause bis zur Bundeswehrkaserne in Gera-Hain. Zeit genug, um nachzudenken. Gerade jetzt, wo Krieg nicht nur ein Wort ist, sondern Realität hier bei uns in Europa. "Ich glaube, es wäre falsch, wenn man keine Angst davor hätte. Aber nicht die Angst, dass ich sagen würde; ich würde deswegen nicht zur Bundeswehr gehen. Ich denke mal, darauf wird man ausgebildet", sagt Marius entschlossen. Wichtig in den ersten Tagen: sich in der Kaserne zurechtzufinden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Befehlston ist laut und fordernd

Und das intensiv. Von 5 bis 22 Uhr dauert der Dienst in der ersten Woche. Die Rangzeichen müssen gelernt werden, wo in der Kaserne was zu finden ist, wer wie gegrüßt wird. Die Basics des Soldatenlebens. Mancher der 127 Rekruten ist gerade mal 17 Jahre alt. Der Stresspegel ist hoch, der Befehlston laut und fordernd. Eine Situation, mit der nicht jeder zurechtkommt.

Nach vier Tagen haben bereits acht Leute das Handtuch geworfen. Eine Abbrecherquote von 15 bis 20 Prozent ist normal, sagt Major Tim Harz. Er leitet die 3. Kompanie, in der die Grundausbildung absolviert wird. Die Gründe für die Aussteiger sind so verschieden wie die Menschen selbst: Heimweh, zu hoher Druck, zu wenig Leistung. Wer damit am Anfang gut umgehen kann, bleibt meist. Verantwortlich für die Grundausbildung: Kompaniechef Major Tim Harz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch der gefühlt raue Umgangston ist keine Schikane, so der Major: "Für uns ist es eigentlich relativ normal, dass wirklich Mängel oder Fehlverhalten eindeutig angesprochen werden und dann vielleicht etwas autoritärer rüberkommt." Klare Ansagen, die im Einsatz lebenswichtig sein können.

Vor dem Einsatz aber steht die Ausrüstung. 126 Teile bekommt jeder Soldat - von der Unterhose über Socken und Handschuhe bis hin zu Klappspaten und Schlafsack. Die "Shoppingtour" dauert. Alles muss perfekt sitzen, vor allem die Schuhe. Später im Einsatz wird niemand eine Extrabehandlung bekommen, weil der Schuh drückt. Ist alles da? 126 Teile Kleidung und Ausrüstung hat ein Soldat Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Abend heißt es dann erstmals: Spind einräumen! Akkurat gefaltete Hemden, auf Kante gelegte Hosen. In jedem Zimmer liegen Fotos eines Musterspindes. Unter Zeitdruck werden die 126 Teile aus der Tasche gezogen, beschriftet, in den Spind geräumt. Marius bleibt gelassen: "Das mach ich zuhause auch selbst. Allerdings hab ich da auch nicht so viele Sachen."

Dienstbeginn um 5 Uhr

Dienstbeginn am nächsten Morgen um 5 Uhr. Wieder verabschiedet sich ein Rekrut nach Hause. Der Sporttest steht an, die "Kraft-Leistungs-Feststellung". Marius hat vorab geübt. "Wahrscheinlich hat das jeder hier", vermutet er. Damit liegt er wohl falsch. Auch in der Turnhalle: Zeitdruck, klare Ansagen, straffe Forderungen. Pendellauf, Klimhangzüge, 1.000-Meter-Lauf. Die Truppe feuert sich gegenseitig an. Jeder kommt letztlich ins Ziel. Wenngleich auch nicht in der geforderten Zeit. Für die 1.000 Meter sollen die Rekruten höchstens sechs Minuten brauchen. Der Sporttest steht an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK