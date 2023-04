Die Stadtverwaltung von Gera will Wartehäuschen an Straßenbahn- und Bushaltestellen übernehmen und selbst betreiben. Wie die Kommune mitteilte, will sie bis zu 103 Wartehäuschen an den Haltestellen vom bisherigen Betreiber Wall AG erwerben. Dafür müsste der Stadtrat 310.000 Euro aus dem Haushalt freigeben.

Straßenbahnhaltestelle mit Wartehäuschen in Gera. Bildrechte: IMAGO / Panthermedia