Derzeit fahren 24 Elektro-Busse in sieben Regionen in Thüringen - die wenigsten davon auf dem Land. Mario König hat es für sein Unternehmen in Bad Langensalza dennoch gewagt. Drei hat er bereits in seiner Flotte, ein vierter Elektro-Bus kommt im nächsten Jahr dazu. Die Investitionen dafür sind hoch und nicht jedes Unternehmen hat diese Möglichkeit. Zwar gibt es Fördergelder. Aber wie es aus der Busbranche heißt, bleibe dennoch ein hoher Eigenanteil zu bewältigen, während die Fahrpreise möglichst nicht steigen dürften.