Die Impfaktion in Gera wurde nach der Tat abgebrochen. Bis zum Vorfall wurden 120 Menschen geimpft. Die Aktion soll der KV zufolge wiederholt werden. Landesweit boten am Wochenende auch alle regionalen Impfstellen und das Impfzentrum auf der Erfurter Messe neben Immunisierungen mit Termin auch spontane Impfungen an.

Am Montag starten in Thüringen auch die Auffrischungsimpfungen in den Pflegeheimen. Dafür wurde die Zahl der mobilen Teams von bislang 15 auf 25 aufgestockt. Ein erstes Team ist am Montag in einem Pflegeheim in Eisenach im Einsatz.