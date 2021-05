In der Panndorfhalle ist eines der drei großen Impfzentren Thüringens untergebracht. Derzeit werden hier pro Tag zwischen 1.400 und 1.500 Menschen geimpft. Sie reisen aus ganz Thüringen an. An diesem Maimontag um die Mittagszeit ist der große Parkplatz gegenüber nicht einmal halb gefüllt, doch es herrscht ein stetiges Kommen und Gehen.

Kettlitz und Steinbach arbeiten für das Bowlingcenter in Gera, das keine Außengastronomie hat. "Wir würden gern wieder aufmachen und wenn es nur so geht, dann ist es eben so", sagt Kettlitz. Doch Olaf Steinbach ist skeptisch: "Vor dem 30. Juni tut sich in der Gastronomie im Innenraum nichts." Er sagt es ganz ruhig, es klingt nach Galgenhumor.