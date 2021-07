Das Impfzentrum Ostthüringen ist eines der großen Impfzentren in Thüringen.

Das Impfzentrum Ostthüringen ist eines der großen Impfzentren in Thüringen.

Das Impfzentrum Ostthüringen ist eines der großen Impfzentren in Thüringen. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Das Impfzentrum in der Panndorfhalle in Gera wird voraussichtlich Ende August schließen. Wie die Kassenärztliche Vereinigung mitteilte, steht ein endgültiges Datum aufgrund der dynamischen Lage jedoch noch nicht fest. Nach dem Schließen der Impfstelle kann die Halle nach den Sommerferien wieder für den Schulsport genutzt werden.

Bis das Impfzentrum schließt, können weiterhin Termine gebucht werden. Die Geraer Panndorfhalle ist eines der großen Impfzentren, die in Thüringen derzeit betrieben werden und in denen jeweils bis zu 1.400 Menschen am Tag gegen das Coronavirus geimpft werden können.