Das SRH Waldklinikum in Gera hat erneut eine komplette Station für Corona-Patienten geräumt. Damit reagiere man auf eine wachsende Zahl von Infektionen, sagte Projektmanagerin Cornelia Flössel MDR THÜRINGEN. Am Freitag soll erstmals wieder der Corona-Stab des Krankenhauses beraten. Die Lage werde sehr ernst genommen, weil die Personalsituation schwierig sei. Nach den zurückliegenden Corona-Jahren seien jetzt auch Ärzte und Pflegepersonal im Urlaub.

Zurzeit würden bereits 30 Corona-Patienten behandelt, vier von ihnen auf der Intensivstation. Im Juli vergangenen Jahres hatte es am Klinikum keine Corona-Patienten gegeben. Seit dem Beginn der Pandemie bis zum Anfang dieses Jahres hat das Krankenhaus in Gera nach eigenen Angaben mehr als 2.200 Corona-Patienten behandelt.

Seit Donnerstag gilt in Thüringen eine neue Corona-Schutzverordnung. Die geltenden Regeln bleiben demnach nahezu unverändert bestehen. So müssen in Thüringen auch in den kommenden Wochen im öffentlichen Nahverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern sowie in Pflegeeinrichtungen Masken getragen werden. Die Verordnung gilt bis zum 17. August.