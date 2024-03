Bildrechte: DBGrafie/David Breidert

Demonstration Protest vor geplanter Flüchlingsunterkunft: Rund 80 Menschen demonstrieren in Gera

06. März 2024, 20:45 Uhr

In Gera haben am Mittwochabend rund 80 Menschen gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft in der Stadt demonstriert. Mit vor Ort ist der Rechtsextremist Christian Klar. Der Protest soll bis Sonntag andauern.