Kundgebungen Demos in Gera: Polizei ermittelt wegen mehrerer Straftaten

28. Juli 2024, 10:47 Uhr

Mehrere Rechtsextremisten haben am Samstag in Gera vor gut 300 Menschen gesprochen. In der Nähe demonstrierten Dutzende Menschen für eine weltoffene Gesellschaft. Die Polizei sicherte die Versammlungen.