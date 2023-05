Vor allem der Verein "Aufbruch Gera" um Klar, aber auch die AfD scharten nach MDR-Informationen in Gera Sympathisanten um sich. Einige von ihnen trugen "Schuldig"-Plakate, die Politiker und Journalisten in Sträflingskleidung zeigten, so auch die ARD-Journalistin Anja Reschke. Die Polizei ging nach Aussagen von Augenzeugen gegen das Tragen dieser Plakate vor.

An einem Protestzug gegen den rechten Aufmarsch nahmen laut Polizei rund 500 Menschen teil, darunter zeitweise auch Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). Die Gegendemonstration hatte sich bereits zuvor am Geraer Bahnhofsvorplatz in Bewegung gesetzt. Demonstranten aus diesem Lager berichten in sozialen Netzwerken, der Zug sei nach kurzer Zeit von der Polizei überraschend und unangekündigt gestoppt worden, um der rechten Demonstration den Vorrang zu geben. Die Landtagsabgeordnete der Grünen, Madeleine Henfling, twitterte gegen 15 Uhr, die Stadt Gera müsse sich fragen lassen, welche Prioritäten sie setze.