Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in Gera am Samstag vier angemeldete Demonstrationen begleitet. Die rechtsextreme "Neue Stärke Partei" hatte sich mit rund 80 Anhängern am Hauptbahnhof aufgestellt. Dem standen laut Polizei 160 Teilnehmer vor allem aus der linken Szene gegenüber. Sie demonstrierten für Akzeptanz und Diversität.