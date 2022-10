In Eisenach kamen 400 Menschen unter dem Motto "Wir sind eine Nation" zusammen, zu der ein CDU-Mitglied aufgerufen hatte. Die Landespartei hatte sich von diesem Aufruf distanziert. Auch in anderen ostdeutschen Städten wurde am Montag demonstriert, etwa in Plauen in Sachsen und in Magdeburg in Sachsen-Anhalt.