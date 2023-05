Die Abgeordnete der Linken, Katharina König-Preuss, hat der Polizei und der Versammlungsbehörde der Stadt Gera schwere Vorwürfe gemacht. Diese hätten bei den Demonstrationen zum 1. Mai dafür gesorgt, dass "die Rechten ungestört laufen konnten", schrieb König-Preuss am Dienstag via Kurznachrichtendienst Twitter. Die linke Gegendemo in Gera sei massiv behindert worden. Bei zwei Demonstrationen am Montag hatte die Polizei mehrere Strafanzeigen gestellt.