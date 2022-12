Der parteilose Geraer Oberbürgermeister Julian Vonarb will mit einer Eilentscheidung die Dezember-Gehälter der Stadtverwaltung auszahlen lassen. Dazu will Vornab die städtische Kämmerei anweisen, die ausstehenden Bezüge zu überweisen. Das Geld hatte der Stadtrat vergangene Woche nicht genehmigt, weil die Mittel besser in Schulen, Kindergärten und Straßen investiert werden sollen. Eine daraufhin einberufene Sondersitzung des Stadtrates am Montagabend zum Thema war wegen zu wenigen anwesenden Stadträten geplatzt.