Beim Prozessbeginn um schweren Bandendiebstahl vor dem Landgericht Gera hat der Angeklagte geschwiegen. Dem 34-Jährigen wird vorgeworfen, zusammen mit einer Diebesbande bundesweit mindestens 14 Raubzüge unternommen zu haben. Unter anderem in Gotha und Jena brach er in Transport- und Recyclingunternehmen sowie in Lagerhallen von Veranstalterfirmen ein. Dabei wurden Zäune und Gitter zerstört.