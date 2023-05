Die Otto-Dix-Stiftung belässt insgesamt 53 Gemälde des in Gera geborenen Malers als Dauerleihgaben in den städtischen Kunstsammlungen. Der parteilose Oberbürgermeister Julius Vonarb sagte am Mittwoch, im Gegenzug würden die Gemälde in stärkerem Maße als bisher ausgestellt. Die Stiftung habe überdies zugesagt, der Stadt weitere Werke zur Verfügung zu stellen.