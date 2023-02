Nach dem Fund von Dopingmitteln im großen Stil in Gera wird gegen zehn Verdächtige ermittelt. Ihnen wird laut Zoll Handel mit Dopingmitteln und anderen rezeptpflichtigen Medikamenten vorgeworfen. Im Mittelpunkt steht ein 33-jähriger polnischer Geschäftsmann.

Er soll seit mindestens 2021 in Thüringen und Bayern Tabletten an feste Abnehmer verkauft haben. Die soll er zuvor illegal per Post aus Polen bekommen haben.