So wie in Dorna könnte es an vielen Kirchen aussehen. Doch noch immer würden sich viele Kirchen weigern, dort Nistkästen anbringen zu lassen. "Gerade Kirchen sollten doch die Schöpfung bewahren", sagt Annett Scholz. Die engagierte Christin wünscht sich, dass die Gemeinden nicht die Arbeit sehen, die mit dem Anbringen von Nistkästen einher geht. "Das geht ganz einfach", sagt sie. Sondern das Leben, welches so geschaffen und erhalten wird.

An einigen der Nistkästen in Dorna sind Stangen zu sehen. An denen sind Kameras installiert. Um mehr über die Tiere zu erfahren, hat Familie Scholz in der Dorfkirche eine regelrechte Vogel-Überwachungszentrale eingerichtet. 16 Kameras sind vor und in den Nistkästen eingebaut. Das Vogelkino - für Familie Scholz das beste Entspannungsprogramm, das nie langweilig werde, lacht Annett Scholz. Über einen Monitor ist so alles zu sehen, was vor und im Nistkasten passiert. Wirklich alles.