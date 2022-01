In Gera beginnen in dieser Woche die Dreharbeiten für eine historische Serie. Die Handlung basiere auf wahren Begebenheiten, die sich Ende der 80er- bis Mitte der 90er-Jahre in Ostdeutschland zugetragen hätten, teilte die Agentur Filmissimo mit.

In Gera wird aktuell eine Serie für einen Streamingdienst gedreht. (Symbolfoto) Bildrechte: MDR/Andreas Lander