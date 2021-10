Claudius Olszakt sagt, in den Wohnungen seines Unternehmens im Stadtteil Lusan seien die Mieter im Durchschnitt 56 Jahre alt. Die meisten sind noch fit. Aber manchem fällt das Laufen trotzdem nicht mehr leicht. Viele hätten keine Chance, sich einen Elektroroller per Rezept über die Krankenkasse zu beschaffen.

Für sie ist das Angebot gedacht, das jetzt mit den ELMOs im Eichenhof getestet wird. Dort gibt es eine ELMO-Garage, in der die Fahrzeuge über Nacht mit Strom aufgetankt werden - die Kosten dafür trägt das Wohnungsunternehmen. Bärbel Müller findet das Spitze. Denn in den Hauseingängen gäbe es nicht soviel Platz, um eine wachsende Zahl privater Roller abzustellen. Außerdem reichte es für viele Interessenten, wenn sie den Roller nur bei Bedarf nutzen können, sagt sie.

Für eine halbe Fahrstunde müssen ELMO-Ausleiher 2,50 Euro bezahlen. "Ich finde das in Ordnung", sagt Bärbel Müller. Eine andere Frau wünscht sich, dass die ELMOS vielleicht noch nachgerüstet werden: "Vielleicht ein kleiner Safe unterm Sitz, damit man was verstauen kann." Die Anbieter des Fahrzeuges denken selbst darüber nach, ob es künftig ELMOS mit einer Art Faltdach geben könnte. Das würde Fahren an Niesel-Tagen wie diesem angenehmer machen.

"Wir haben 20.000 Wohnungen in Thüringen", sagt Claudius Oleszak. Er findet gut, wie die Stadt Gera Mobilitätsangebote unterstützt. Das ist für ihn ein Beispiel zur Nachahmung, sagt der Immobilien-Experte. Wenn der Versuch im Eichenhof in Gera Erfolg hat, dann würde TAG Wohnen auch an anderen Standorten so ein Angebot machen, heißt es an diesem Tag.