Nach Durchsuchung 40 Einbrüche in Gera aufgeklärt: Polizei nimmt vier Verdächtige fest

Die Polizei hat in Gera vier Verdächtige festgenommen, die Teil einer Diebesbande sein sollen. Bei ihren Einbrüchen in Wohnhäusern und Geschäften sind Beute- und Sachschäden in Höhe von rund 26.000 Euro entstanden.