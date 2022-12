Im Streit um die Werke des Künstlers Otto Dix haben sich die Stadt Gera und die Otto-Dix-Stiftung geeinigt. Das teilte Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) am Mittwochabend in der Stadtratssitzung mit. Derzeit liefen zwar noch letzte Vertragsabstimmungen. Die Dauerleihgaben bleiben nach Angaben der Verwaltung der Stadt Gera erhalten und bekommen ein - so wörtlich - würdiges Ambiente.