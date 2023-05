Am Ende der Stunde riefen die Schüler alle laut "Jaaa!". Es war die Antwort auf die Frage, ob sie denn einmal MDR THÜRINGEN besuchen möchten. Zuvor hatten die knapp 30 Schülerinnen und Schüler am Geraer Goethegymnasium am Dienstag eine Doppelstunde lang einen anderen Unterricht als sonst gehabt. Robert Mailbeck und Konrad Herrmann von der Online-Redaktion von MDR THÜRINGEN erklärten den Siebtklässlern, wie Journalisten arbeiten, welche Grundsätze für journalistische Texte oder Fernsehprogramme gelten und vor allem, wie man gefälschte Nachrichten oder Fotos am besten erkennt.