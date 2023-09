Laut Unternehmen soll in Gera ab Anfang 2025 ein rein mechanisches Verfahren (s.o.) genutzt werden. In anfangs einer, planmäßig ab 2027 in zwei Produktionslinien sollen die alten Batterien zerlegt, zerkleinert und getrocknet werden. Anschließend werden die Stoffe in einem mechanischen Verfahren getrennt, so dass am Ende besonders wertvolle Rohstoffe übrigbleiben. Ein vorläufiges Endprodukt in Gera ist dabei unter anderem Schwarzmasse, die Grundlage ist für neue Batterien. Sie enthält je nach Zusammensetzung der Batterien zum Beispiel noch das für die Batterieproduktion gefragte Lithium oder auch Nickel, Kobalt und Mangan. "Vorerst" soll die gewonnene Schwarzmasse in Korea und nicht in Gera weiterverarbeitet werden.