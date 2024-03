Die Gruppe ISPK soll seit mehreren Jahren als Ableger des Islamischen Staates in Afghanistan existieren. Terrorermittler warnten bereits seit 2023, dass Mitglieder inzwischen unerkannt nach Europa eingereist sein sollen und hier Anschläge vorbereiteten. Kurz vor Weihnachten gab es Hinweise auf einen Anschlag auf den Kölner Dom. Rund um den Jahreswechsel wurden in Deutschland und Österreich mehrere Terror-Verdächtige festgenommen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie zum ISPK gehören könnten oder zumindest Verbindungen zu der Gruppe haben.

In Thüringen hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Hinweise auf mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer des IS gegeben. 2018 hatte der MDR ein umfangreiches Verfahren im Bereich islamistischer Terror öffentlich gemacht. Kurz vor Heiligabend 2017 hatten Spezialeinheiten des LKA in Waltershausen (Landkreis Gotha) einen mutmaßlichen Terrorunterstützer in Gewahrsam genommen. Bei ihm bestand der Verdacht, Mitglied einer Terrorzelle in Deutschland zu sein und die Anschläge logistisch zu unterstützen.