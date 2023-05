Die Fête de la Musique in Gera kann wie geplant stattfinden. Die Finanzierung sei gesichert, sagte Lothar Hofmann vom Verein "Musik für Gera". Nach einem Spendenaufruf von Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) seien insgesamt 10.890 Euro zusammengekommen.

Rund 60 Künstler werden am 21. Juni im Stadtzentrum Gera kostenfrei musizieren. Allerdings muss der Verein die Kosten für Ton- und Bühnentechnik tragen. Diese seien in diesem Jahr extrem gestiegen.

Oberbürgermeister Vonarb hatte im März gewettet, dass 1.000 Geraer es schaffen, jeweils zehn Euro zu spenden, sodass die fehlende Summe von 10.000 Euro zusammenkommt. Das Geld wurde innerhalb kurzer Zeit gespendet. Vonarbs Wetteinsatz lautete: Sollte er die Wette verlieren, werde er beim Aufbau einer Bühne auf dem Markt helfen. Dies will aber aber trotz gewonnener Wetter tun.

Die Fête de la Musique geht auf eine Initiative des französischen Kulturministers Jack Lang aus dem Jahr 1981 zurück. Sie wird inzwischen weltweit am 21. Juni, dem kalendarischen Sommeranfang, gefeiert. Amateur- und Profimusiker spielen auf öffentlichen Plätzen, in Parks, Cafés und Kneipen honorarfrei.

Das Fest in Gera wird von Vereinen, Freundeskreisen und städtischen Institutionen unterstützt. In diesem Jahr werden erstmals fünf Musiker aus der Geraer Partnerstadt St. Denis in Frankreich erwartet.