Ein Küchenbrand in einem Elfgeschosser in Gera ist glimpflich ausgegangen. Nach Angaben der Polizei hatte am späten Mittwochabend ein Rauchmelder in dem Wohnhaus im Stadtteil Debschwitz angeschlagen. Die alarmierte Feuerwehr evakuierte den Gebäudeteil. Zahlreiche Mieter mussten ihre Wohnung verlassen.