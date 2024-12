Beim Brand einer Wohnung in Gera-Lusan ist am Dienstagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war das Feuer in der 4. Etage aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute einen leblosen Mann in der brennenden Wohnung.