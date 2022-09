Die Suche nach den Ursachen für den tödlichen Flugzeugabsturz bei Gera wird wahrscheinlich längere Zeit dauern. Das erklärte am Sonntag auf Anfrage von MDR THÜRINGEN der Sprecher der Bundesstelle für Flugunfall-Untersuchung. Den Angaben nach dauert es in solchen Fällen in der Regel mehrere Monate, bis der Abschlussbericht vorliegt.