Die Suche nach den Ursachen für den tödlichen Flugzeugabsturz bei Gera wird wahrscheinlich längere Zeit dauern. Ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfall-Untersuchung in Braunschweig erklärte am Sonntag, in solchen Fällen dauere es in der Regel mehrere Monate, bis der Abschlussbericht vorliegt.