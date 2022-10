Für Ausbilder Philipe Kettlitz sind es die ersten eigenen Azubis. Ihm liegen das Erklären und die Arbeit mit jungen Menschen. Nachdem es in den vergangenen Jahren gar keine Bewerbungen für eine Kochausbildung im City-Bowling gab, kann Philipe Kettlitz jetzt gleich zwei Mal Nachwuchs betreuen.

Hinter der Theke bereitet Rosalie Karakalem Cocktails vor. Sie hat vor kurzem eine zweijährige Ausbildung zur "Fachkraft für Gastronomie" begonnen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für Chefin Grit Harthaus sind die vielen neuen Azubis eine Überraschung. Sie führt die Bowling-Bahn seit dem Jahr 2000 und bildete von Anfang an auch junge Menschen aus. In den ersten Jahren, erzählt sie, habe sie noch stapelweise Bewerbungsschreiben bekommen, zum Schluss nur noch eine oder zwei pro Jahr. Umso erstaunter war sie über das Interesse in diesem Jahr.

Wir sind hier ein gutes Team, wir kümmern uns nicht nur um eine gute Ausbildung. Grit Harthaus, Chefin im City-Bowling

Nach den Gesprächen mit den jungen Leuten stand für sie fest: Ich nehme alle. "Wir sind hier ein gutes Team, wir kümmern uns nicht nur um eine gute Ausbildung", sagt Grit Harthaus. "Die Azubis können auch bei allen anderen Problemen zu uns kommen." Die gute Stimmung im Team mag auch Lisa Buchholz, die schon im zweiten Lehrjahr zur Restaurantfachfrau ist.

Sie begann ihre Ausbildung mitten in der Corona-Zeit. Die Arbeit am Gast mag sie, auch wenn das heißt, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein und schwere Tabletts zu schleppen. "Ich habe viel in Ferienjobs gearbeitet", sagt die junge Frau. "Ich kann mich sportlich betätigen und es ist lustig mit den Gästen."

Die Chefin der Geraer Bowling-Bahn, Grit Harthaus, war überrascht von den vielen Bewerbungen in diesem Jahr. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Erst im Sommer hatten Industrie- und Handelskammern (IHK) gemeinsam mit dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga die Ausbildung in der Gastronomie komplett umgekrempelt. Mit der "Fachkraft für Gastronomie" und der "Fachkraft Küche" gibt es jetzt zwei neue Ausbildungsberufe mit jeweils zwei Jahren bis zum Abschluss.