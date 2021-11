Alt-Bieblach Kaninchen in Gera geköpft: Kita Sausewind trauert um Kindergarten-Haustier

Tierquälerei in Gera: Unbekannte haben am Wochenende in der Kita Sausewind im Ortsteil Alt-Bieblach ein Kaninchen getötet. Ein zweites Kaninchen wurde lebend gefunden, das dritte Kindergarten-Haustier ist verschwunden. Die Polizei ermittelt.