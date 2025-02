An einem Supermarkt in Gera-Trebnitz haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei zerstörten sie auch einen Nebenraum, um so an die Geldkassetten im Hinterraum des Automaten bekommen. Bis zum späten Vormittag werden rund um den Geldautomaten Spuren gesichert. Ein Teil der Parkplatzes ist daher gesperrt.