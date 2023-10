Gera Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit anderem Auto

In Gera ist am Montagnachmittag ein 85 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Altenburger Straße unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß. Der 85-jährige verstarb noch an der Unfallstelle.