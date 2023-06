Am Ufer der Weißen Elster in Gera ist am Mittwochnachmittag eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, ermittelt die Kriminalpolizei. Zur Identität und Todesursache sei noch nichts bekannt. Unbestätigten MDR THÜRINGEN-Informationen zufolge handelt es sich um einen älteren Mann. Auch soll die Feuerwehr zunächst am Fundort nahe der Zwötzener Brücke mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen sein. Die Brücke war zeitweise in einer Fahrtrichtung gesperrt.

Sanitäter, Feuerwehrleute und Polizisten haben den leblosen Körper am Ufer der Weißen Elster geborgen. Bildrechte: MDR/Björn Walther