Gera Polizei-Einsatz nach Suizid-Ankündigung

Ein Polizeieinsatz hat am Sonntagmittag in Geras Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Nach Informationen MDR THÜRINGEN hatte ein Mann einen Suizid mit einer Waffe angekündigt. Zahlreiche Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) wurden daraufhin an den Ort des Geschehens geschickt. Offenbar öffnete der in Bedrängnis geratene Mann kurz darauf den Polizisten selbst die Tür. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde niemand. Wegen des Einsatzes wurde die Zschochernstraße für etwa zwei Stunden gesperrt.

Der Einsatz fand in der Innenstadt von Gera statt. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt