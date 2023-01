Finanzen Geraer Stadtrat beschließt Haushalt und fordert Personalkonzept

Mehr als zwei Stunden hat der Stadtrat in Gera am Mittwochabend diskutiert. Dann kam endlich die erlösende Abstimmung - und der Haushalt der Stadt wurde ohne Gegenstimmen verabschiedet. Oberbürgermeister Vornab hat dennoch eine lange Liste an Aufgaben abzuarbeiten. Unter anderem soll er ein Personalkonzept vorlegen und die Effektivität der Verwaltung prüfen lassen.