Prozess Totschlag im Drogenwahn: Mann gesteht Angriff auf Großmutter

In einem Prozess am Landgericht Gera hat ein Mann gestanden, seine Großmutter im Drogenwahn in einem Waldstück bei Altenburg erschlagen zu haben. "Ich dachte, sie ist der Teufel", sagt er am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft hält den 25-Jährigen wegen einer Psychose für schuldunfähig.