Fahrbahnsanierung Großbaustelle auf der A4 bei Gera - Sperrungen ab Montag

Auf der A4 zwischen Rüdersdorf und Gera-Leumnitz startet am Monag eine Großbaustelle. Die Fahrbahn soll umfassend saniert werden. Die gesamten Bauarbeiten sollen Ende 2023 abgeschlossen sein. In dieser Zeit werden auch kleinere Reparaturen an Brücken durchgeführt. Die Gesamtkosten für die Großbaustelle gibt die Autobahn GmbH mit circa 37,5 Millionen Euro an.