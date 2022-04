Ein Schild neben der Tür ist alles, was im Moment zeigt: Hier ist das Arbeitszimmer der Schulsozialarbeiterin. Doch der Raum im ersten Stock des Gymnasiums "Rutheneum seit 1608" in Gera ist immer noch verwaist.

Auch die Schüler, Eltern und Lehrer am Gymnasium machten gegen das Vertragsende mobil. In einem offenen Brief forderten die Schüler eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Sie beklagen, dass es bis heute darauf keine Reaktion seitens des Vereins gab. "Es wurde nicht mal eine Begründung genannt, warum es jetzt so weit gekommen ist. Dafür habe ich kein Verständnis", sagt Yannick Albert, Schüler der zwölften Klasse.