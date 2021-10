Thüringens bester Bäckergeselle aus Gera trainiert für den Bundeswettbewerb

An die 500 Brote zieht er mit seinen Kollegen täglich aus den Backöfen. "Da kommt man schon mal ins Schwitzen", lacht Jannik. Zur Bäckerei kam er über Schülerpraktika und Ferienarbeit. Mehrfach hat er sich so bei einem Bäcker in Weida ausprobiert, "weil es Spaß gemacht hat". Dennoch blieb Jannik damals zunächst am Gymnasium, um dann in der elften Klasse zu merken: "Ich will doch lieber mit meinen Händen arbeiten, etwas schaffen."