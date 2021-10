Als das damalige Haus der Kultur (HdK) am 2. Oktober 1981 feierlich eröffnet wurde, da wirkte es auf einige Ostthüringer wie ein schmerzliches Loch in Sachen Tradition, das entstanden war. Denn für den mausgrauen Kubus-Bau musste an dieser Stelle das legendäre Hotel Zum schwarzen Bären weichen.