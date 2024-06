Am Samstagnachmittag war der Bach Wipse in Gera-Liebschwitz auf bis zu zwei Meter angestiegen. Der Normalstand liegt laut Stadt bei 20 Zentimeter. Das Wasser kam dabei hauptsächlich aus den umliegenden Gemeinden und Feldern. In kürzester Zeit flutete es die Ortsstraße und damit auch Keller, Gärten und Wohnhäuser.