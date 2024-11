Archäologie Jüngste Fossil einer Höhlenhyäne kommt aus Thüringen

07. November 2024, 16:30 Uhr

Vor rund 150 Jahren wurde im Geraer Stadtteil Pforten ein Teilstück eines Schädels einer Höhlenhyäne entdeckt. Forscher der Universitäten in Kopenhagen und Potsdam fanden heraus, dass das Fossil das jüngste dieser Art weltweit ist. Derzeit ist es in einer Sonderausstellung in Gera zu sehen.