Was ist das Höhlerfest in Gera?

Das Höhlerfest ist das größte Stadtfest in Gera mit Zehntausenden Gästen. In der gesamten Innenstadt gibt es Bühnen und Veranstaltungen. Als Höhepunkt wird am Sonnabend nach dem historischen Umzug die Bierstange überreicht. Das Fest geht zurück auf die historischen Höhler unter vielen Häusern im Zentrum von Gera, in denen früher Bier gelagert wurde.

Wann findet das Fest statt?

Das Fest dauert von Freitag, dem 6. Oktober, bis Sonntag, dem 8. Oktober, an. Los geht es Freitag ab 17:15 Uhr mit 786 Glockenschlägen vom Rathausturm und ab 17:45 Uhr mit 786 Fanfarenstößen vom Balkon des Kultur- und Kongresszentrums. 18 Uhr startet Oberbürgermeister Julian Vonarb mit einem Fassbieranstich vor dem Kultur- und Kongresszentrum dann offiziell das Stadtfest.

Freitag, 6. Oktober, dauert das Höhlerfest von 18 bis 24 Uhr

Sonnabend, 7. Oktober, hat das Fest von 10 bis 1 Uhr geöffnet.

Sonntag, 8. Oktober, öffnet das Fest von 11 bis 18 Uhr.

Wo findet das Höhlerfest überall in Gera statt?

Das Höhlerfest findet im Zentrum von Gera statt. Vom Puschkin- und Museumsplatz, über den Markt, die Sorge sowie Große Kirchstraße bis hin zum Zschochernplatz und dem Nicolaiberg erstreckt sich das Festgebiet mit mehreren Bühnen und einem vielseitigen Programm.

Welches Programm gibt es zum Geraer Höhlerfest?

Die traditionellen Zeremonien stehen am Samstag auf dem Programm. Um 16:15 Uhr startet auf dem Kornmarkt der historische Umzug des Höhlervereins durch die Innenstadt. Am Museumsplatz findet der Höhepunkt des Höhlermarktes statt: Oberbürgermeister Julian Vonarb und der Höhlerverein verleihen die Bierstange. Damit wird ein Restaurant mit dem Prädikat "Geraer Gastlichkeit" ausgezeichnet. Dazu tritt die Bergmannskapelle Ronneburg 407 auf.

Samstagabend spielen an der Breitscheidstraße die 1. Vollmershainer Schalmeien um 19 und um 21 Uhr. Schlagerfreunde erleben zudem Achim Petry. Danach folgt Still Counting mit ihrer Metal-Show zu Volbeat. Am Sonntag folgt Kinderanimation, Musik und Tanz.

Samstagmorgen startet um 10 Uhr der 8. Höhlerfestlauf. Die Strecke führt durch den Hofwiesenpark entlang der Weißen Elster und durch den Geraer Stadtwald. Es gibt Strecken über 800 Meter, 2,5 Kilometer, 5 Kilometer, 8 Kilometer (Walking) und 12 Kilometer (Hauptlauf) Anmeldungen sind noch hier möglich.

Auf dem großen Platz vor dem Kultur- und Kongresszentrum tritt Freitagabend die Tanzshow der "Brillanten" und die Partyband "Rockpirat" auf. Bis Sonntag gibt es auf der großen Festbühne verschiedene Tanz- und Musikangebote. Auf der Kinderwiese neben der Hauptbühne gibt es Angebote für die kleinsten Besucher: Bungee-Trampoline, Karussells und Wasserbälle versprechen Spiel und Spaß.

Auf der Sparkassen-Music-Stage am Puschkinplatz treten verschiedene DJs auf und wollen für Party-Atmosphäre sorgen.



Freitag:

Marc M & Dave Flava [Barclays Gera] 18 - 20 Uhr

Leander Reichelt [Funk 'n' Deluxe] 20 - 22 Uhr

HouseKaspeR [Global Stage] 22 - 24 Uhr

Sonnabend:

Backround Music 10 - 14 Uhr

DJ Workshop by Robert Buschke 14 - 16 Uhr

DJ Gee-K [deine Hirschbar] 16 -18 Uhr

Antony R. [Barclays Gera] 18 -20 Uhr

Die Genossen Fett [Global Stage] 20 -22 Uhr

KomaCasper [VocalTekkno] 22 - 23:30 Uhr

Stefan B [Barclays Gera 23:30 - 1 Uhr

Sonntag:

Sonntagstänzchen 14 - 20 Uhr mit:

Robert Buschke b2b Larry Pinot

Lars Rohleder [Grüner Strand]

Felix Reiß DJ FX

Die Kulturmeile mit Mode, Musik, Oldtimern, Food Trucks und einem umfangreichen Musikprogramm erstreckt sich von der Sorge bis zum Zschochernplatz.

Im Steinweg ist eine Partymeile mit Livemusik in Biergärten und einer Tanzdiele geplant.

Im Weindorf am Nicolaiberg werden Weine aus Baden, Rheinhessen, dem Breisgau, der Pfalz, Italien und von der Mosel verkauft.

Die Salvatorkirche ist geöffnet, damit der Turm bestiegen werden kann. Samstag gibt es eine Taschenlampenführung auf dem Dachboden des historischen Schreiberschen Hauses.

Autoschau auf dem Johannisplatz: Auf dem Platz vor dem Rutheneum findet eine Autoshow statt.

Der historische Geraer Markt wird für drei Tage ein mittelalterlicher Schauplatz mit Schwertkampfarena, Bogenschießen, Abenteuerschatzsuche, Lagerleben, Königsgericht und Gaukelei.

In der Innenstadt gibt es außerdem zahlreiche Stände zum Essen und Trinken.

Kostet das Höhlerfest in Gera Eintritt?

Nein. Das Fest kostet keinen Eintritt.

An den drei Tagen werden wieder Zehntausende Besucher zum Höhlerfest in Gera erwartet. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Haben Geschäfte auch am Sonntag geöffnet?

Viele Geschäfte haben am verkaufsoffenen Sonntag, dem 8. Oktober, von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Warum gibt es Bändchen zum Höhlerfest?

Besucher des Höhlerfestes können ein Bändchen für 2 Euro kaufen. Damit sind Rabatte oder Mehrwerte während des Festes möglich, etwa ein Besuch des Rathausturmes. Mit dem Kauf wird nach Angaben der Stadt das Höhlerfest und der lokale Handel unterstützt. Bändchen gibt es in vielen geöffneten Geschäften, in der Gera-Information oder an der Kundeninfo der Gera Arcaden Kundeninfo. Ein Band ist allerdings keine Pflicht

Welche Hinweise gibt es für Anreise und zum Parken?

Die Stadt empfiehlt allen Besuchern des Festes, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Gäste mit Pkw sollten ihre Fahrzeuge in den Parkhäusern der Innenstadt abstellen.

Parkhäuser in Geras Zentrum gibt es in den Gera Arcaden in der Heinrichstraße 30, in der Dr-Eckner-Straße 1, in der Lessingstraße 6, in der Ernst-Weber-Straße am ehemaligen UCI und in der Nicolaistraße.

Können Höhler besucht werden?

Wie in jedem Jahr können die Historischen Höhler an allen drei Tagen besichtigt werden. An allen drei Tagen bietet der Geraer Höhlerverein Führungen auch in nichtöffentlichen Höhlern an. Am Samstag- und Sonntagnachmittag gibt es zudem beim Rundgang mit dem Bierbrauer Anekdoten und Wissenswertes zur Gerschen Biertradition.

Was sind Höhler?