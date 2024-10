Haben Geschäfte auch am Sonntag geöffnet?

Viele Geschäfte haben am verkaufsoffenen Sonntag, dem 6. Oktober, von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Welche Hinweise gibt es für Anreise und zum Parken?

Die Stadt empfiehlt allen Besuchern des Festes, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Gäste mit Auto sollten ihre Fahrzeuge in den Parkhäusern der Innenstadt abstellen.

Parkhäuser in Geras Zentrum gibt es in den Gera Arcaden in der Heinrichstraße 30, in der Dr.-Eckner-Straße 1, in der Lessingstraße 6, in der Ernst-Weber-Straße am ehemaligen UCI und in der Nicolaistraße.

Wegen des Höhlerfestes fallen unter anderem die Parkplätze auf dem Nikolaiberg, der Nicolaistraße, der Schloßstraße und dem Puschkinplatz von Donnerstag bis einschließlich Montag weg. Auch vor der Stadt- und Regionalbibliothek ist Parken in dieser Zeit nicht möglich. Am Freitagmorgen wird zudem die Zufahrt zur Schloß- und Rudolf-Diener-Straße gesperrt.

Gibt es extra Fahrten der Straßenbahn?

Zum Höhlerfest vom 3. bis 6. Oktober 2024 kündigt die GVB zusätzliche Fahrten auf den Linien 1 und 5 an. Die Linie 1 verkehrt am 3. und 6. Oktober zwischen 12 und 19 Uhr alle 15 Minuten zwischen Untermhaus und Zwötzen. Am Samstag, 5. Oktober, fährt die Linie 5 (Lusan/Brüte - Untermhaus) in der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr alle 15 Minuten und bis Mitternacht alle 30 Minuten. Am Sonntag, 6. Oktober, fahren die Bahnen der Linie 5 alle 30 Minuten in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr.

Können die Höhler besucht werden?

Wie in jedem Jahr können die historischen Höhler an allen drei Tagen besichtigt werden. Der Geraer Höhlerverein bietet dann Führungen auch durch nichtöffentliche Höhler an. Am Freitag-, Samstag- und Sonntagnachmittag gibt es zudem beim Rundgang mit dem Bierbrauer Anekdoten und Wissenswertes zur Gerschen Biertradition.

Was sind Höhler?