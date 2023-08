Nach sechswöchiger Schließzeit ist das Hofwiesenbad Gera seit Montagmorgen wieder geöffnet. In den Sommerferien wurden 160.000 Liter Wasser ausgetauscht und Teile der Filteranlagen erneuert. Zudem wurde eine neue Anzeigentafel installiert, sodass die Vereine wieder nationale und internationale Meisterschaften veranstalten können. Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) sagte, die Stadt habe für die LED-Tafel samt Computertechnik 38.000 Euro investiert.

Die alte Anzeigetafel war defekt. Erste Kostenvoranschläge wurden mit 100.000 Euro aufgerufen. Nach intensiver Recherche wurde eine Firma in Dresden gefunden, die lediglich die defekte Technik austauschen wollte. Die bestehenden Anschlagplatten und die Zeitmessanlage werden weiter genutzt. Das sei die wirtschaftlichste Lösung für die Stadt Gera, so Vonarb. Auf der Anzeigetafel können auch die Außenwettkämpfe der Triathleten in die Halle übertragen werden. Sie verfügt über eine 4 x 2,25 Meter große LED-Videowand.