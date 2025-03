Aus der freistehenden Badewanne geht der Blick direkt hinüber zum historischen Theater Gera. Oder zum Küchengarten mit der Orangerie. Gäste in der Präsidentensuite des neuen "Promenaden-Hotels" haben einen ganz neuen Blick auf Geras Kultur-Sahnehäubchen. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Die Theater-Besucher wiederum hat Bauherr Zaur Salaev als Zielgruppe entdeckt für das neue Haus am Platz. 27 Zimmer, davon vier Familienzimmer und die Präsidentensuite.

Die Katze im Sack gekauft - nach jahrelangem Leerstand

2020 hatte Salaev die beiden Gründerzeithäuser mit den Hausnummern 2 und 4 über eine Zwangsversteigerung erworben. In schlechtem Zustand, wie er sagt. Vermüllt und jahrelang dem Verfall preisgegeben. Im Treppenhaus erzählt ein Stück des Parkettbodens von den Jahren des Leerstandes. Ungebetene Gäste hatten hier ein Lagerfeuer entzündet.

Den Zustand der beiden Häuser konnte der neue Eigentümer erst nach dem Kauf in Augenschein nehmen. Er habe die Katze im Sack gekauft, sagt der Bauingenieur aus Baku in Aserbaidschan, der schon länger in Deutschland lebt, aber erst 2016 nach Gera kam. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Vorher – erzählt Salaev – habe er einige Häuser in Schwerin saniert. Auf der Suche nach neuen Bauprojekten sei er eher durch Zufall nach Gera gekommen. Seitdem leben er und seine Familie in der Stadt, die ihm inzwischen Heimat geworden ist.

Drei weitere Häuser in der Theaterstraße strahlen seitdem im neuen Glanz. Nun kommen die beiden präsenten Häuser gegenüber dem Theater hinzu. Eines der beiden steht komplett unter Denkmalschutz, das andere nur von außen. Salaev wollte den beiden Häusern ihren ursprünglichen Charme zurückgeben und gleichzeitig moderne Technik zum Einsatz bringen. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Schon an der Eingangstür beginnt die neue Zeit. Hier können die Gäste mittels Hotelcode zu jeder Zeit das Haus betreten. Und auch elektronisch einchecken. Das funktioniert sogar per App. Die öffnet, wenn gewünscht, auch die Zimmertür oder kann die Heizung auf dem Zimmer regulieren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Tür zum Zimmer per Fingerabdruck zu entriegeln.

Manches ist jetzt vielleicht noch Spielerei, in ein paar Jahren schon normal. Aber auch die klassische Zimmerkarte gibt es im "Promenaden-Hotel". Nicht jeder Gast sei schließlich handy-affin, sagt Zaur Salaev.

Beim Rundgang zeigen Salaev und sein langjähriger Unterstützer Timur Babadjanov stolz, was sich seit dem Kauf in den Häusern verändert hat. In einigen Bereichen können die zukünftigen Gäste auf Fotos den Zustand vor der Sanierung in Augenschein nehmen. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

In einigen Zimmern hat der Bauherr eigene Hotelerfahrungen einfließen lassen. In den Familienzimmern zum Beispiel gibt es richtige Betten für vier Personen. Salaev sagt, es habe ihn immer gestört, im Urlaub mehrere Doppelzimmer für seine Familie buchen zu müssen. Aufbettungen seien dagegen meistens unbequem.

Für die Präsidentensuite hat der neue Hotelbesitzer Möbel im historischen Gewand neu anfertigen lassen. Auch die Wandleuchten gäbe es "nicht von der Stange", meint er schmunzelnd. Und der Blick aus der Badewanne hin zum historischen Theater sei sein persönlicher Traum gewesen.

Überhaupt plant Salaev mit den Theaterbesuchern. Möglicherweise mit Kombiangeboten mit Ticket und Übernachtung. Die könnten vor oder nach den Vorstellungen sogar noch im Haus essen gehen. Schon vor einigen Wochen wurde im Erdgeschoss ein syrisches Restaurant geöffnet. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Eigentlich wollte Salaev das Hotel schon zwei Jahre früher eröffnen. Doch Probleme mit dem Brandschutz hätten die Arbeiten verzögert. Als öffentliches Gebäude gelten hier strengere Regeln als bei Wohnhäusern. "Wir mussten sogar fertige Wand- und Deckenbereiche noch mal öffnen, um neue Kabel zu verlegen", sagt der Hotelchef. Das kostete Zeit und Geld.

Aber auch die Denkmalschutzbehörde musste Salaev bei den Planungen mit einbeziehen. Das hätte eigentlich gut funktioniert, allerdings hätte er gern die Fassade so gestaltet, wie sie vor über 100 Jahren ausgesehen hat. Das habe die Behörde allerdings nicht gewollt. Deshalb gäbe es auf den Balkonen auch nur schlichte Edelstahlgeländer, sagt Salaev. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Die Stadtspitze sieht das neue Hotel positiv. Insgesamt gäbe es damit nun 14 Beherbergungseinrichtungen in Gera. Darunter zählen Häuser mit mehr als zehn Betten, sagt die Stadtverwaltung. Über 1.300 Betten stehen Touristen und Geschäftsreisenden damit zur Verfügung. Allerdings seien die Kapazitäten im Jahr 2023 laut Landesamt für Statistik nur zu knapp 30 Prozent ausgelastet gewesen.

Zaur Salaev hofft auf bessere Werte für sein neues Haus. Das soll so schnell wie möglich barrierefrei werden. Wegen der schwierigen Grundrisse habe er zuerst auf einen Fahrstuhl verzichtet. Dieser sei jetzt allerdings geplant und soll nachgerüstet werden.

Noch sind im neuen Haus nicht alle Arbeiten erledigt. Die Zimmer sollen in den nächsten Tagen noch mit Bildern ausgestattet werden, sagt Timur Babadjanov. Die Familienzimmer bekommen ganz besondere Kunstwerke, erzählt Zaur Salaev stolz. Seine beiden Kinder hätten sie gemalt, sagt er, und öffnet eine Mappe mit farbenfrohen Zeichnungen. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel